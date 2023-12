Lisieux. Mort du principal de collège Stéphane Vitel : l'intervention d'un tiers exclu

Sa mort avait provoqué une vague d'émotion à Lisieux. En août dernier, Stéphane Vitel a perdu la vie dans l'enceinte du collège Laplace où il était principal. Il s'y était rendu après le déclenchement de l'alarme intrusion.

Quatre mois après le drame, le procureur de la république de Caen Joël Garrigue a communiqué de nouveaux éléments jeudi 7 décembre. "Les éléments médico-légaux ne permettent pas d'établir l'intervention d'un tiers dans le décès de M. Vitel", a-t-il expliqué. Le principal du collège serait mort de cause naturelle.

A ce stade de l'enquête, "il est possible de déterminer qu'une seule intrusion a été détectée, détaille le procureur, à 5h58, au niveau de la porte par laquelle les deux jeunes gens mis en examen au mois d'août ont tenté de s'introduire dans l'établissement".

• Lire aussi. Mort du principal d'un collège à Lisieux. Stéphanie Yon-Courtin : "Stéphane Vitel, un homme d'une bonté sans limite"

Les deux mis en examen ne sont pas rentrés plus en profondeur dans l'établissement d'après l'exploitation du système d'alarme. De plus, "aucune personne n'est entrée ou ne s'est maintenue dans les lieux entre 5h58 et 6h34, heure d'arrivée de M. Vitel".

Les investigations se poursuivent.