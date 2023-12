Montivilliers et Harfleur. Circulation, marché, habitations…Quels impacts après les inondations ?

Au lendemain des inondations qui ont frappé la commune, mardi 5 décembre, la municipalité de Montivilliers annonce avoir ouvert un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès des services de l'Etat. Si cette reconnaissance est validée, les particuliers sinistrés pourront bénéficier d'indemnisations auprès de leur assurance, dans des délais réduits, avec des montants de franchise plafonnés.

Quinze commerces impactés à Montivilliers

A Montivilliers, on recense quarante-huit logements évacués à la suite des inondations. Quinze commerces ont été "fortement impactés" en centre-ville, indique la mairie, sans compter ceux de la zone commerciale de La Lézarde qui ont, pour certains, été contraints de fermer, pendant la journée de mardi. L'Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) de la Belle Etoile, impacté également, "a dû cesser temporairement son activité". Le marché du jeudi 7 décembre est annulé, étant donné que les opérations de nettoyage et de pompage des rues étaient encore en cours dans le centre-ville.

Le plan communal de sauvegarde reste actif, les personnes qui ont besoin d'une assistance ou d'une intervention peuvent se signaler au 02 35 30 17 44.

A Harfleur, une cellule de crise toujours active

A Harfleur, la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est en préparation. Une trentaine d'habitations ont été touchées, entre l'impasse Picasso et la route de Rouelle. Deux personnes ont été relogées par la municipalité dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre. L'ensemble des habitants vont désormais pouvoir regagner leur logement, le gaz et l'électricité ayant été rétablis. Le nettoyage et le pompage sont en cours, menés par les pompiers et les agents municipaux.

La cellule de crise de la mairie reste active au moins jusqu'au week-end.

La LER circule

La circulation est rétablie dans toutes les rues de Montivilliers. La ligne ferroviaire LER Montivilliers-Le Havre circule de nouveau normalement.

La route départementale 489 est également rouverte à la circulation, annonce la ville d'Harfleur.