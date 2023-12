Près du Havre. Les inondations à Montivilliers et Harfleur vues du ciel

Les images, capturées par un drone du Service départemental d'incendie et de secours, permettent de prendre la mesure des inondations survenues mardi 5 décembre en périphérie du Havre, dans le secteur de Montivilliers et Harfleur. L'eau a notamment débordé sur la voie rapide, où des déviations étaient toujours en place en fin d'après-midi.

Le point à 16h à Montivilliers

A 16h, la Ville de Montivilliers indiquait que les bassins de rétention autour de la commune étaient toujours sous surveillance, une partie d'entre eux étant encore en surverse (débordement technique). La Lézarde, elle, poursuit une lente décrue.

La municipalité prévoit différentes solutions de relogement pour accueillir d'éventuelles personnes qui en auraient besoin ce soir. Les pompiers ont entamé le pompage de l'eau chez les sinistrés.

Les avenues Simone Weil, Bréquigny et Foch sont de nouveau ouvertes. Les rues les plus touchées (rue René-Déhais, rue André-Messager, impasses des Rivières et de la Barbacane, place Abbé Pierre) étaient toujours bloquées.

La circulation des cars scolaires est maintenue pour la fin d'après-midi. Les établissements scolaires fermés préventivement vont pouvoir reprendre leurs activités normales.

La zone commerciale de la Lézarde a été touchée. La galerie Auchan est malgré tout restée ouverte. - Sdis 76

Deux secteurs impactés à Harfleur

A Harfleur, on a enregistré 26 millimètres de pluies en quelques heures, qui s'ajoutent aux 197 millimètres du mois de novembre, "soit quatre fois plus que la moyenne d'un mois de novembre traditionnel", note la municipalité.

Le secteur de l'impasse Picasso et de la route de Rouelles était encore fermé à la circulation et au stationnement en début d'après-midi. Les riverains ont été évacués par mesure de précaution et la Maison des associations a été mise à disposition pour accueillir temporairement les familles affectées par la crue.