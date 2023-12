[Diaporama] Montivilliers. De l'eau partout : retour en photos et vidéos sur les inondations qui touchent la ville

Les fortes pluies de ces derniers jours ont fait déborder La Lézarde ce mardi 5 décembre. Dès le milieu de la nuit, l'eau est montée pour atteindre 18 cm par endroit. Rapidement, Jérôme Dubost, le maire de la ville, a activé le Plan communal de sauvegarde. Plusieurs rues de la commune sont fortement touchées et les écoles du Pont Callouard et Sainte-Croix sont restées fermées préventivement, ainsi que le collège Raymond-Queneau.

Deux centres d'accueils pour les sinistrés ont été ouverts : un sur la commune de Montivilliers et un sur la commune de Harfleur tandis que les pompiers manœuvrent pour porter secours et dégager les voies autant que possible.

Retour en images sur cette journée difficile.

[photo]

Inondations Montivilliers 5/12 L'école du Pont Callouard et l'école Sainte-Croix, situées à proximité de la rivière La Lézarde, ont été fermées par précaution.

Inondations Montivilliers 5/12 Si plusieurs riverains ont été inondés, l'eau n'est pas montée aussi haut qu'en 1980, 1999 ou 2023, comme l'atteste cette toise, place Abbé Pierre.

Inondations Montivilliers 5/12

Jérôme Dubost, le maire de Montivilliers, a activé activé le Plan communal de sauvegarde à 5h25 mardi 5 décembre. Il est venu constater l'ampleur des inondations dans la matinée

Inondations Montivilliers 5/12

Inondations Montivilliers 5/12 La rue Coty, en plein cœur de Montivilliers, est l'une des plus touchées.

Inondations Montivilliers 5/12 Bottes indispensables pour s'aventurer sur la partie inondée de la place Abbé Pierre.

Inondations Montivilliers 5/12/2023 Déjà inondée en 2003, l'occupante de cette maison, impasse de la Barbacane, a dû être sortie de chez elle sur les épaules de son beau-fils !

Inondations Montivilliers 5/12/2023 Laboratoire d'analyses, banques, brasserie... Les commerces de la place Abbé Pierre et la rue Coty sont restés portes closes.

Inondations Montivilliers 5/12/2023 La Lézarde, qui coule d'habitude paisiblement au centre de Montivilliers, était devenue un petit torrent, mardi martin.

Inondations Montivilliers 5/12/2023 Gaston, le chien, et son maître ont été contraints d'abandonner leur maison, rue René Coty, pour se mettre au sec.

Inondations Montivilliers 5/12 Impasse de la Barbacane, cette riveraine tente de rendre visite à sa voisine âgée.

Inondations Montivilliers 5/12 Dans cette maison en rénovation, place Abbé Pierre, on tente d'écoper l'eau.