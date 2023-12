Mémorial de Caen. 80e D-Day : les Américains au cœur d'une exposition "gigantesque"

"L'année 2024 est très tournée vers l'Amérique." Le message est clair. Les Etats-Unis seront à l'honneur d'une exposition temporaire du Mémorial de Caen l'an prochain et, en plus, le 80e anniversaire du Débarquement ne sera pas célébré qu'au mois de juin mais bien toute l'année.

"Une exposition gigantesque"

"On va raconter l'histoire des Etats-Unis de 1919 à 1944 et expliquer d'où viennent les GI qui ont débarqué à Omaha et Utah Beach", annonce Kléber Arhoul, directeur du Mémorial de Caen. Le musée aux 90 000 visiteurs américains, soit presque un quart de ses visiteurs annuels, va mettre en avant les USA jusqu'à la période de mai 1944. "Cette exposition ne parlera pas du Débarquement mais de ce qu'il se passe juste avant", précise-t-il.

Monopoly, Coca-Cola, surf…

Pour ce faire, le Mémorial prévoit quelque chose de "gigantesque" et de "populaire" dès le hall d'entrée jusqu'à un espace d'environ 700m2. Sera racontée "l'histoire de la démesure, de la générosité mais aussi des crises de l'Amérique", en passant par les photos, les objets, le cinéma, les costumes… Un Monopoly datant de 1933, un pin's olympique porté par le sprinteur Jesse Owens ou encore une planche de surf construite par Tom Blake, considéré comme l'un des surfeurs les plus influents de l'histoire, seront exposés. Le visiteur sera plongé au cœur des années 20. Le tout grâce aux prêts exceptionnels de grands musées américains. Pour la première fois, des pièces du Smithsonian American Art Museum de Washington ou du musée de Roosevelt à New York vont rejoindre l'Europe.

En collaboration avec Warners Bros

et Paramount

Le Mémorial de Caen travaille aussi en étroite collaboration avec les studios hollywoodiens Warner Bros et Paramount. Par exemple, Charlie Chaplin s'invitera dans le décor. Du hall d'entrée jusqu'à la salle de l'exposition temporaire, les visiteurs pourront se plonger dans l'ambiance du cinéma américain, grâce à plusieurs écrans de diffusion.

Les dates

Les visiteurs pourront découvrir cette exposition temporaire pendant huit mois, du 5 mai 2024 au 5 janvier 2025. En janvier prochain, le musée va aussi connaître une profonde transformation dans ses parcours. Un nouvel espace dédié à l'Angleterre face à Hitler verra le jour, de même qu'un espace dédié "aux Résistances" dans le monde.