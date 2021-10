La Chapelle des Soeurs de la Compassion se métamorphose

Au fond d’une cour, au coeur de Rouen, la Chapelle des soeurs de la Compassion est en pleine transformation. Situé rue d’Ecosse, cet ancien lieu de culte, construit à la fin du XIXe siècle est protégé au titre du Plan local d’urbanisme mais non classé aux monuments historiques. Il a été désacralisé puis vendu par les soeurs de la Compassion à un promoteur. Achetée en juin par la société M Prim, la chapelle est en travaux depuis septembre dernier et accueillera très bientôt des logements.



Des appartements de caractère

Le rachat et la reconversion de tels bâtiments demeurent assez rares. Les soeurs de la Compassion avaient par ailleurs posé des conditions : “L’acte de vente indiquait qu’il n’était pas possible d’installer des commerces comme un restaurant ou une boîte de nuit.”

La société M Prim a donc opté pour des logements. “L’idée n’était pas de faire des “cages à lapins”, mais de mettre en valeur la construction, remarquable par bien des aspects, notamment au niveau du transept et de la nef. C’est ce qui a dirigé notre travail avec l’achitecte Christophe Bidaud,” explique Guillaume Moatti, gérant de la société. Le résultat est hors du commun : une partie des vitraux d’origine a été conservée, des chapiteaux viennent orner la pièce à vivre de certains appartements, ailleurs le plafond est fait de voûtes en berceau sculptées. Sans compter que le jardin intérieur, de 1000 m2, est conservé.

Les logements seront répartis sur quatre étages. “Il y aura neuf appartements, du petit 40 m2 au grand triplex de 205 m2. Aujourd’hui, les plus petits sont vendus. Il reste encore les grands duplex et triplex, soit cinq appatements en tout, à vendre.”

Ces derniers devraient trouver acquéreur assez facilement selon Guillaume Moatti. “Pour des biens comme ceux-ci, les futurs acheteurs ne se décident pas sur plan, ils préfèrent les voir. C’est d’autant plus vrai, vu les lieux. Enfin, les prix que nous pratiquons sont dans les prix du marché rouennais. Le grand triplex, par exemple, sera vendu autour de 540 000 €.”