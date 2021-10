L'association : Family Sphere, garde d’enfant

Cette entreprise constituée d’une équipe de cinq personnes est déjà bien implantée puisque près de 150 familles ont déjà fait appel à l’agence en 2010. Auprès du directeur et ses deux collaboratrices au service des familles, une coordinatrice petit-enfance s’occupe du recrutement des futurs "intervenants" en charge d’enfants de moins de 3 ans et une contrôleuse-visiteuse veille au bon déroulement des gardes.

“Les personnes que nous recrutons sont titulaires d’un diplôme de la petite enfance pour la garde de jeunes enfants et nous exigeons une expérience pour la garde d’enfants plus agés”, explique Christophe Leroy, qui dirige l’agence.

Afin de mieux répondre aux attentes des familles, Family Sphere propose également un service de soutien scolaire allant du primaire aux révisions du baccalauréat. Plus qu’une simple agence de garde d’enfants, Family Sphere organise depuis sa création des actions de formation sur des thèmes comme la gestion de l’autorité, l’hygiène ou encore la sécurité.

Pratique. Family Sphere, 64 bd de l’Yser à Rouen. Tél. 02 32 10 10 90.