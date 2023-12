Caen. On a testé pour vous… l'enquête du père Noël

La machine à cadeaux du père Noël ne fonctionne plus et il faut savoir pourquoi. Dans cette e-enquête digitale proposée par Petits Meurtres entre amis (15€), enfants comme adultes sont invités à résoudre un jeu de piste pour aider l'équipe du père Noël pour les fêtes de fin d'année. "C'est une activité que l'on peut faire en intérieur comme en extérieur. Certaines épreuves sont plus difficiles que d'autres", expose Anne Perchey, la gérante. Face à mon ordinateur, me voilà fin prête à résoudre toutes ces énigmes. Le jeu est sous forme de PDF. Vous pouvez aussi l'imprimer à la maison, pour rendre cela plus ludique.

Lutins, mère Noël… qui est le suspect ?

Après avoir lu le guide du maître du jeu, je me mets dans la peau de l'enfant détective. Je dois d'ailleurs me trouver un nom : "La Quignette !". Une vis a disparu de l'engrenage de la machine à cadeaux. Je dois donc trouver qui est le suspect parmi sept personnages : les lutins (Jean-bob, Jean-Fulbert, etc.), le père Noël, la mère Noël ou bien Marie-Noëlle, la fille des grands patrons. Tout au long de l'enquête, d'une durée d'1h30 environ, "il y a des quiz, des charades, des rébus, un code… on est sur des épreuves ludiques !". Après avoir résolu un code, je pars à la recherche d'objets. "Trouvez un objet rouge" peut-on lire sur le jeu. Je réfléchis… facile ! Au bureau, je tombe sur la bonnette de mon micro Tendance Ouest. Place à un mot croisé, je découvre le mot "Jean-bob" ! Est-il le suspect ? Il est trop tôt pour l'affirmer. Autre épreuve : je dois écrire mon prénom les yeux bandés. Défi réussi ! Ça se complique. Un casier rouge est fermé. Il faut trouver un code pour l'ouvrir. Après quelques minutes de réflexion… je reste bloquée. Comment faire ? "Pas de panique. Il y a un solutionnaire !", rassure Anne Perchey. Des indices se trouvent au début du jeu. Ouf, je peux poursuivre ma mission. Place au labyrinthe. Mais on ne sait toujours pas qui est le responsable. On patauge ! En attendant… je dois faire des mimes distribués par des maîtres du jeu. Kangourou, bowling, boxe… le choix est large. Je n'ai pas peur du ridicule. Sans faire de bruit, j'imite un pingouin. Mes collègues ont trouvé du premier coup. Grâce à un tableau avec l'ensemble des personnages, je tente de savoir qui est le suspect. L'ensemble des indices trouvés au cours du jeu me sont bien utiles. J'ai trouvé les coupables mais évidemment, je garde ça secret. Leur stratagème est dévoilé par le maître du jeu. L'essentiel est bien là : j'ai sauvé Noël ! Si c'était à refaire, je le ferais bien au chaud à la maison, avec des enfants. Plus on est de fous, plus on rit !

L'entreprise Petits Meurtres entre amis organise aussi deux enquêtes de Noël pour les enfants sur le marché de Noël du centre-ville, les mercredis 6 et 13 décembre, de 14h à 18h. C'est gratuit.