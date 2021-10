Le Foyer des Marins de Rouen

Ils parcourent les mers, menant à bon port toutes sortes de marchandises. Pour ces marins venus de tous les continents, un foyer d’accueil ouvre ses portes à Rouen du mercredi au dimanche, entre 19h et 22h.

“Tous les matins, nous faisons le tour des bateaux pour nous faire connaître et inviter les marins qui le souhaitent à venir”, explique Marie-Pierre Sautet, vice- présidente de l’Association Rouennaise des Amis de la Marine (ARAM) qui gère ce lieu d’accueil.



Un moment convivial

Après des semaines en mer, ce foyer est comme un havre, où règne un esprit de famille : il y a toujours quelqu’un pour les y accueillir. Les marins y trouvent également tout ce qu’il faut pour contacter leur famille. “Pouvoir communiquer est très important pour eux : certains sont embarqués depuis neuf voire dix mois.” A grand renfort d’anglais et de gestes, tout le monde se comprend.”Certaines soirées sont très animées, surtout avec les Philippins : ils adorent les karaokés. On ne s’ennuie pas !”

Selon les jours, les marins sont plus ou moins nombreux. Jeudi, ils venaient d’Ukraine à bord de la Nena A, un céréalier. à Rouen pour la soirée, ils repartaient dès le lendemain, direction l’Algérie.

Quand on leur pose la question tous s’accordent à dire que la vie de marins, si elle est passionnante, n’en est pas moins rude. “Ils vivent les moments importants de leur vie loin de chez eux. Ce sont des instants qu’ils partagent avec nous. Bien souvent, nous découvrons avec eux les premières photos du bébé qu’ils n’ont pas vu naître. ”

Il y a plus de vingt ans que des bénévoles se relaient pour accueillir, ne serait-ce que quelques heures, ces baroudeurs des mers. Plus de 130 000 marins, de 140 nationalités différentes, sont passés ici. Autant de vies, autant d’histoires. “Nous voyageons à travers ce qu’ils nous relatent. Ils ont tous quelque chose hors du commun à raconter.”