Rouen. Ivre et à moitié dénudée, une jeune femme agresse un voisin de son immeuble

Les faits ont eu lieu vers 1h30 du matin, jeudi 30 novembre, au niveau d'un immeuble de la rue Saint-Nicaise à Rouen. Une femme de 19 ans, habitant l'immeuble, a été interpellée après avoir agressé un homme de 32 ans, logeant dans le même bâtiment.

D'après la police, la jeune femme est très alcoolisée et à moitié dénudée au moment des faits. Elle se présente à l'appartement du trentenaire et s'introduit chez lui. Alors que ce dernier cherche à la repousser, la jeune femme lui assène un coup de poing au niveau de la joue. L'homme n'est pas blessé et il décide, d'ailleurs, de ne pas porter plainte.

Les policiers déjà prévenus pour tapage nocturne

Tout de même, la jeune femme est interpellée à son domicile par les forces de l'ordre, accompagnées par les pompiers arrivés plus tôt. Ces derniers découvrent alors un amas de désordre dans l'appartement et de nombreuses dégradations. A nouveau, la jeune femme se montre violente, en insultant copieusement les policiers. D'après eux, la jeune femme avait déjà fait l'objet d'une plainte de voisin pour tapage nocturne quelques heures plus tôt dans la soirée. Elle a été placée en garde à vue pour violence en état d'ivresse et outrage sur personnes dépositaire de l'autorité publique.