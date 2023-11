Vire. Vente au déballage chez Guy Degrenne : déjà 17 tonnes de vaisselle vendues

Assiettes, couverts, plats, tasses… pendant quinze jours, une partie de l'usine Guy Degrenne de Vire se transforme en véritable caverne d'AliBaba pour la célèbre vente au déballage. Depuis son ouverture le 17 novembre dernier, 17 tonnes de vaisselle ont été vendues, ce qui représente environ 4 000 tickets de caisse.

En termes de coloris et de modèles, il y a le choix !

De Paris, Reims, Bretagne…

Preuve que cette vente de produits à prix cassés est toujours très attendue par des clients qui viennent de toute la France. "Parfois, le week-end, il faut être prêt à faire 1h30 de queue à l'extérieur, mais aussi à la caisse", prévient Régine Anne, une salariée historique.

Notre reportage au sein de l'usine Guy Degrenne

Delphine et Robert Launois ont fait la route de Reims. Ils se sont arrêtés pour renouveler leur stock de vaisselle. "À chaque fois que j'achète des assiettes, je prends un saladier, c'est chose faite !", plaisante Delphine, avec, en plus, six fourchettes en main. C'est dur à trouver, il faut bien fouiller mais c'est de la belle vaisselle". "On privilégie le Made in France !", tient à ajouter son mari.

Vente à la pièce ou au kilo

Les produits sont vendus à la pièce (couverts) ou au kilo. Les salariés, eux, préparent la vente et assurent la pesée, la caisse et le réassort. "On retrouve des modèles dépareillés, des fins de série ou des produits avec des défauts", précise Régine Anne. Le tout avec des remises qui peuvent atteindre jusqu'à 50 %.

Chaque plat ou assiette est pesée. Les prix se font au kilo.

"Ça vaut le coup"

Une vente au déballage à laquelle sont habituées Sylvie Harivel et Christine Hervy, deux sœurs originaires d'Avranches, dans la Manche. Selon elles, ça vaut le coup juste avant les fêtes de fin d'année. "C'est intéressant pour le budget. Par exemple, une assiette coûte 11 €. Elle en coûte 35 € en magasin. A ce prix-là, on ne l'aurait pas acheté", précise la première. "Il y a des opportunités. J'ai retrouvé des assiettes qui ont 20 ans !", sourit sa sœur, prête à débrousser 150 €. Nul doute que pour ces clients, la table de Noël sera ornée de couverts Guy Degrenne le 24 décembre.

La vente au déballage de Guy Degrenne se termine samedi 2 décembre.