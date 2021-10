Des enfants rejouent Robin des Bois devant la caméra

Les enfants d’une classe de CM1 de l’école Bachelet, à Rouen, ont pu se mettre en scène devant l’objectif pour interpréter l’histoire de Robin des bois. Une fois le script écrit par les enfants âgés de 9 à 10 ans, et les costumes confectionnés par les parents et enseignants, la classe a retracé dans un court métrage d’une dizaine de minutes l’histoire du prince des voleurs. Tous les jeudis depuis le mois de janvier, des étudiants de l’école d’ingénieur ESIGELEC encadrent, ainsi que parents et institutrices cette classe débordante d’énergie.