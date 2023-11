Circulation. L'échangeur des Pépinières inauguré : "Mettre le maximum de trafic sur le périphérique de Caen"

Il aura fallu quinze mois de travaux pour qu'un nouvel échangeur s'offre aux automobilistes passant autour de Caen. Temps relativement court, selon les maîtres d'ouvrage, alors que le périphérique n'a pas été fermé lors des travaux. Positionné au niveau de Bretteville-sur-Odon, à l'ouest de Caen, cet échangeur des Pépinières était réclamé depuis de nombreuses années, notamment par le maire de la commune, Patrick Lecaplain. "On n'osait presque plus en parler, ça traînait depuis un certain temps", commente-t-il.

Trop de bouchons

Les routes de la ville sont bien trop empruntées par les automobilistes, de quoi provoquer une saturation aux heures de pointe. "Avec l'essor du quartier Koenig et ses plus de 150 entreprises embauchant plus de 1 000 personnes, forcément, ça bloquait. Maintenant, les gens qui rejoignent ce quartier n'empruntent plus les routes de Bretteville-sur-Odon et passent par le périphérique."

Alors qu'il est en service en totalité depuis la fin de l'été, "tout le monde constate que l'échangeur est utilisé", affirme Pascal Gabet, directeur de la DIRNO, Direction interdépartementale des routes nord-ouest. "L'idée est de mettre le maximum de trafic sur le périphérique pour désengorger les communes, et laisser le réseau aux riverains." Résultat, le périphérique est désormais plus emprunté qu'avant, sur ce secteur. "Aujourd'hui c'est acceptable en termes de congestion. Nous essayons de concentrer sur un seul axe l'ensemble du réseau routier", poursuit le directeur.

Désengorger la ville

Les travaux ne sont pas finis pour ce projet coûtant presque 10 millions d'euros. Les aménagements paysagers doivent prendre place, tout comme tout un boulevard, le boulevard des Pépinières. En 2025, il permettra de relier ce nouvel échangeur au quartier Beaulieu. De quoi proposer un nouvel accès à Caen, et mieux desservir certains équipements comme l'aéroport de Carpiquet ou le stade Michel d'Ornano. "Ça va vraiment changer la donne, s'impatiente Patrick Lecaplain. Actuellement, on doit toujours passer par la route de Bretagne." Un nouveau boulevard avec une piste cyclable aménagée, de quoi toujours encourager les mobilités douces.