Triple Concerto de Beethoven au Théâtre des Arts

L’orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie donnera en concert le triple concerto du grand Ludwig van Beethoven. Rarement entendue en concert, l’œuvre requiert pour son exécution un trio de solistes chevronnés, qui seront dirigés par Oswald Sallaberger.

Composée en 1803-1804 sous forme d’un triple concerto pour violon, violoncelle et piano, l’oeuvre se divise en trois mouvements : Allegro, Largo, et Rondo alla polacca. Le début surprend par sa douceur. C’est ensuite à l’intensité dramatique du Largo de prendre le relais de l’Allegro, avant que l’oeuvre ne s’achève sur le rondo alla polacca. Le « Triple » de Beethoven donné par l’Opéra de Rouen, se distingue notamment par l’épanouissement du dialogue entre les instruments et sa fraicheur.

Pratique. Triple concerto, jeudi 21 avril, 20h00. Théâtre des Arts, 7 rue du docteur Rambert. Durée 2h entracte compris. Réservation au 0810 811 116.