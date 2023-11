Près de Rouen. Un cétacé aperçu dans la Seine par un riverain

Après le béluga dans la Seine en août 2022, c'est au tour d'un autre cétacé de faire son apparition. Lundi 20 novembre, un homme qui promenait son chien sur les berges de la Seine, vers 19h30 au niveau de la commune de Sahurs proche de Rouen, a aperçu un cétacé dans l'eau.

Il s'agit d'un globicéphale

"Nous avons été contactés par un homme qui promenait son chien sur les berges de la Seine", raconte Gérard Mauger, président du Groupe d'étude des cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche (GECC). "Nous avons échangé des photos, ce qui nous a permis de déterminer l'espèce." Il s'agit finalement d'un globicéphale, un cétacé qui a la caractéristique d'avoir "un crane en forme de rond". D'après ses informations, l'animal était fuyant.

L'observatoire Pelagis prévenu

L'observatoire Pelagis, basé à La Rochelle, est spécialisé dans le sauvetage d'animaux échoués. "Ce réseau de surveillance ainsi que le commandant du port de Rouen ont été prévenus pour que les usagers de la Seine soient vigilants", indique Gérard Mauger. Mardi 21 novembre, Haropa Port a émis un avis à la navigation sur son site internet indiquant la Présence possible globicephale en seine. Finalement, samedi 25 novembre vers 10 h 30, "nous n'avons plus de ses nouvelles. Il n'a été vu qu'une fois vendredi et en une nuit ce type d'animal, ça fait du chemin !"

Si vous avez des informations sur ce cétacé ou que vous en repérez un, contactez l'observatoire Pelagis au 05 46 44 99 10, le GECC au 02 33 10 22 50 ou utilisez l'application gratuite obsenmer.

