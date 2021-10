Marie-Anne Montchamp est à Rouen

Cette venue s'inscrit dans le cadre du débat national sur la dépendance lancé en janvier dernier par Nicolas Sarkozy. Deux tables-rondes ont lieu : les enjeux du vieillissement pour la société française et comment assurer une prise en charge de qualité des personnes âgées dépendantes.

Ce débat interdépartemental, organisé par l'Agence régionale de santé et la préfecture de région de Haute-Normandie, réunit des élus, des partenaires sociaux, des associations, des professionnels du secteur, des spécialistes et des acteurs économiques et sociaux.

Il se tient de 15 h à 18 h à la Faculté de droit, sciences économique et gestion, 3 avenue Pasteur à Rouen.