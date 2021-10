Sciences : des chercheurs londoniens à Rouen

Au programme : "le changement climatique en pratique"... et en anglais, pour des élèves de lycée pendant leurs vacances. Une équipe de chercheurs en chimie atmosphérique du University College London vient animer des ateliers sur l’atmosphère : composition, modification, impact sur l'environnement... Ces chercheurs, Dr David Rowley, Valerio Ferracci et Michael Ward, vont animer des ateliers interactifs d’une demi-journée dans les lycées Camille Saint-Saëns à Rouen, Fénelon à Elbeuf, Saint Joseph au Havre et Jeanne D’Arc à Sainte-Adresse.