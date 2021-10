Lycées : les établissements qui ont la cote dans l'agglomération rouennaise

Au sommet, sans surprise : Fénelon, à Elbeuf, qui affiche 100 % de réussite dans toutes ses filières (L, ES, S et STG), de très bons scores dans le taux d'accès des élèves de seconde et de première au bac (77% et 95%) mais aussi dans la proportion de bacheliers parmi les sortants 2012 (80 % des seconde et première et 98 % des terminale).

Rouen bien représentée

En filière générale et technologique, le lycée de La Providence, au Mesnil-Esnard, se distingue lui-aussi (100 % de réussite en L, ES, S et ST2S). Un lycée rouennais, privé, lui emboîte le pas : Jean-Baptiste de La Salle (99 % de réussite). Suivent Flaubert (Rouen), Corneille (Rouen), Saint-Saëns (Rouen) et Galilée (Franqueville). Tous ces lycées ont obtenu des résultats largement supérieurs aux moyennes dans les indicateurs secondaires.

Du côté des lycées pros, George-Baptiste à Canteleu, La Châtaigneraie (privé) au Mesnil-Esnard, Providence Miséricorde (privé) à Rouen ou Elisa Lemonnier à Petit-Quevilly, sortent du lot.

