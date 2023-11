[Vidéo] Caen. Opération XXL pour installer les cinq sapins de Noël

L'installation des sapins de Noël artificiels de la Ville de Caen marque la dernière étape d'une opération de grande ampleur. Depuis mi-octobre, les agents de la Ville et l'entreprise Citeos, prestataire de services, jouent les petits lutins pour installer les décorations et guirlandes de Noël dans les rues de la ville.

Pour offrir aux Caennais un Noël magique, cinq sapins géants sont éparpillés sur des places très fréquentées : la place Saint-Sauveur, la place du théâtre, le square Soreth (derrière l'église Saint-Jean) et enfin près de l'église Saint-Pierre.

Un sapin sur cinq étages

Les agents de Citeos assurent le raccordement électrique à l'intérieur de chaque sapin.

Les agents techniques sont dans le sprint final, afin que tout soit prêt ce samedi 25 novembre, date de début des festivités de Noël. Jacky Masson est un habitué de la manœuvre. "Je fais ça tous les ans depuis cinq ans", sourit-il. Chaque sapin est constitué d'une dizaine de morceaux sur plusieurs étages. Par exemple, "celui de la place Saint-Sauveur a cinq étages qu'il faut assembler, tel un mécano, de bas en haut". En grimpant, l'opération devient de plus en plus périlleuse. "Grâce à une grue et une nacelle, on monte à 10 mètres de haut pour installer la pointe et l'étoile", raconte-t-il. Le sapin le plus impressionnant est celui de la place du théâtre, à 12 mètres de haut. Pour qu'il brille, chaque sapin est orné "de 300 à 400m de guirlandes lumineuses en blanc et jaune, explique Nicolas Louarn, pour qui c'est une première. On fait les raccords électriques étage par étage." Perché tout là-haut, Jacky ne prend pas de risque. "Dès qu'il y a trop de vent, on arrête tout. Pour que le sapin résiste aux intempéries, on met des gros blocs de béton à l'intérieur, que personne ne voit", confie-t-il. A leur manière, eux aussi contribuent à la magie de Noël. Un conseil, ouvrez grand les yeux…