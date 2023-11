[Vidéos] Bagnoles-de-l'Orne. Arthur Thomas au Tendance VIP :"De The Voice aux premières parties de Christophe Maé, c'est enrichissant"

Arthur Thomas connaît la Normandie et notamment Deauville, où il a pu assurer ses premiers concerts. A 14 ans, il démarre la guitare, il commence à chanter puis, au fur et à mesure, le rêve devient réalité lors de sa participation à The Voice saison 10.

Depuis, il garde une relation privilégiée avec son coach Marc Lavoine. Le chanteur lui a même écrit son premier single.

Les auditeurs de Tendance Ouest ont pu découvrir cet artiste de talent lors du Tendance VIP vendredi 17 novembre à Bagnoles-de-l'Orne, en première partie de Santa.

Découvrez qui est Arthur Thomas, ses projets, son histoire, son actualité :

Découvrez Seul, son dernier single actuellement diffusé sur Tendance Ouest :