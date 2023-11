Sud-Manche. Les aliments restent sur le feu : une femme et une petite fille de deux ans intoxiquées

Il était minuit vendredi 17 novembre lorsque les sapeurs-pompiers sont appelés pour un fort dégagement de fumée sortant d'un appartement boulevard de Savigny à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Cet incident est dû à des aliments restés sur le feu.

Six personnes présentes

Au moment des faits, six personnes étaient présentes à l'intérieur de l'appartement, une petite fille âgée de deux ans et une femme de 28 ans légèrement intoxiquées par les fumées ont été transportées à l'hôpital d'Avranches. L'intervention a mobilisé au moins 27 sapeurs-pompiers en provenance des casernes d'Avranches, Isigny-le-Buat, Mortain et Saint-Hilaire-du-Harcouët. Une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) a également été mobilisée.