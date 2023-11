Seine-Maritime. La Métropole renforce ses aides pour l'achat de vélos : comment en profiter ?

Cap sur la transition écologique pour la Métropole Rouen Normandie. Lundi 13 novembre, elle s'est engagée à une série de mesures fortes pour soutenir les mobilités douces. Ainsi, le conseil métropolitain a débattu d'un budget pour accompagner ses ambitions et vise un grand plan vélo à horizon 2035. Quatre axes ont été retenus pour mener à bien cette révolution douce : créer des espaces de concertation et d'évaluation, développer des aménagements cyclables structurants et hiérarchisés, créer des services vélos, accompagner le changement des comportements.

Priorité aux vélos partout dans la ville et ses environs

Le premier grand chantier abordé par la Métropole consiste en la mise en place la mise d'un Réseau Express Vélo constitué de 12 itinéraires pour un total de 115km d'ici à 2026. Un second réseau appelé Réseau Interconnecté Vélo viendra étendre le maillage des pistes cyclables avec un total de plus de 140km. Elle précise aussi qu'un service de stationnement de courte, moyenne et longue durée sera déployé avec notamment pour ces derniers des boxes de 5, 20 ou 60 places.

En deuxième intention, Lovélo location longue durée prévoit toute une flotte de vélos de ville à assistance électrique, vélos pliants, vélos-cargos, vélos pour les personnes à mobilité réduite, vélos pour les microentreprises et une tarification sociale et étudiante. Lovélo libre-service promet quant à elle de s'étendre aux communes limitrophes.

Faciliter l'achat de vélos pour tous

Le dernier point consiste à favoriser et accompagner les résidents vers l'achat de vélos spécifiques pour développer cette transition écologique. Mais alors comment bénéficier de ces aides financières ? Et bien ce dispositif sera ouvert à tous les bénéficiaires de l'option location longue durée.

Trois types de vélos sont proposés à l'achat : les vélos à assistance électrique, les vélos pliants et les vélos-cargos ou familiaux. Il existe deux niveaux d'aides : 300€ pour l'achat d'un vélo électrique simple, 600€ pour un vélo-cargo ou allongé. Les particuliers avec un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 13 489€ voient ces aides augmenter à 500€ pour un vélo électrique et 1 000€ pour un vélo-cargo ou allongé. Ces aides sont cumulables avec celles proposées par le gouvernement, c'est-à-dire jusqu'à 400 € sous condition de revenus. Pour accéder à ces services, il vous suffira de vous connecter à l'adresse suivante : demarches.metropole-rouen-normandie.fr/.