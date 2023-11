Eure. Un sanglier percuté par un train provoque de grosses perturbations sur le réseau SNCF normand

Grosse pagaille sur le réseau SNCF. Peu avant 20h17 ce dimanche 12 novembre, un sanglier qui traversait les voies a été frappé de plein fouet par un TER circulant en direction de Bonneville. L'animal, qui n'a pas survécu a ses blessures, a entraîné un retard allant jusqu'à 71 minutes. Le service communication de la SNCF a immédiatement réagi en confirmant que l'incident n'avait fait aucune victime et que le trafic avait retrouvé sa normale aux alentours de 22 heures.

Ce n'est pas la première fois que ces types d'incidents perturbent le réseau SNCF, puisqu'on dénombre 193 heurts d'animaux rien que pour la région de la Normandie. Des chiffres qui grimpent de 18 % par rapport à 2021 et qui suscitent l'inquiétude de la SNCF, puisqu'un accrochage implique 90 minutes de retard en moyenne et environ 400 voyageurs pénalisés. La société ferroviaire estime même que 15 % des retards en Normandie sont dus aux divagations des animaux sauvages.

Des outils pour limiter les accidents

Si les cervidés et les sangliers représentent la majorité des accidents, la SNCF, en accord avec la préfecture et la fédération des chasseurs, a entrepris de réaliser une cartographie des zones les plus concernées par les incidents. En plus de cette carte, elle a mis en place quatre leviers pour éviter ces mésaventures et ainsi limiter les retards successifs. Identifier les zones à risques avec la pose d'appareils photos, limiter la présence des gibiers à proximité des lignes en favorisant le débroussaillage, éloigner la faune des voies en installant des échappatoires et des effaroucheurs et enfin travailler en accord avec la fédération des chasseurs pour organiser des battues ciblées, soit autant d'outils pour ralentir les incidents. Des mesures qui semblent fonctionner, puisque le service de communication de la SNCF a recensé -40 % de minutes perdues liées aux heurts d'animaux entre août 2023 et août 2022.