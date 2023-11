Alençon. On a assisté à une téléconsultation ophtalmologique chez un opticien

Marc Paumier n'a pas eu de consultations depuis trois ans, soit presque en même temps que son arrivée à Alençon. "Je suis arrivé à Alençon il y a quatre ans, il n'y avait aucun ophtalmo de disponible et je n'en avais pas, donc je n'avais pas de rendez-vous", raconte-t-il. Alors qu'il commence à avoir une fatigue dans l'œil, il tombe par hasard sur le dispositif de téléconsultation mis en place depuis la fin du mois d'octobre par l'opticien Yes Eye, situé dans le centre-ville d'Alençon, et obtient un rendez-vous en moins de trois semaines.

Comme au cabinet

En 30 minutes, le patient rencontre par visioconférence un orthoptiste et un ophtalmologue. Il réalise avec le premier une batterie de tests comme s'il était au cabinet, sauf que cette fois, c'est l'opticienne qui l'installe sur les différentes machines. "Il y a une machine qui va permettre de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'œil, avec le jet d'air pour la pression intraoculaire et le flash lumineux pour le fond d'œil. Et après, il passe sur une autre machine pour faire l'examen de vue", explique Romane Pain, responsable opticienne chez Yes Eye à Alençon.

Les examens sont ensuite analysés par l'ophtalmologue qui donne aussitôt un diagnostic. "Il y a une petite correction à faire, pas grand-chose mais ça m'a pris une demi-heure ici et ça aurait pu me prendre une journée complète si j'étais allé ailleurs", souligne Marc, qui se réjouit d'être venu : "Ça m'évite d'aller au Mans, à Caen ou au Havre. J'ai pu tout faire en restant sur place, c'est quand même beaucoup plus intéressant."

Si la personne a besoin d'une correction, l'opticien peut lui faire ses lunettes sur place dès la fin de son rendez-vous. Pour l'instant, Yes Eye ne propose que 25 consultations par mois. La téléconsultation est ouverte aux personnes de 16 à 70 ans.