Pierre Bourguignon : "il faut construire une nouvelle gare rive gauche"

La communauté d’agglomération (Crea)n’a pas encore présenté de projet pour l’hippodrome des Bruyères, qui s’étend à cheval sur Saint-Etienne-du-Rouvray et Sotteville. Quel est son avenir ?

“Mais son avenir est clair : tout est déjà là ! C’est une richesse, une mine verte de 24 hectares au milieu de 140 000 habitants. Sur place, un éco-équilibre s’est créé. Et il suffit de voir le monde qui s’y promène pour comprendre qu’il a déjà un rôle de zone verte de loisirs et de détente. Il n’y aura pas de projet pharaonesque : il faudra modeler le terrain et faire remonter la nappe phréatique pour créer des points d’eau. Le champ de courses ne doit pas devenir un parc d’attraction !”

Quand la Crea lancera-t-elle son projet ?

“Nous sommes en phase d’attente. Pour le moment, la communauté d’agglomération est en discussion avec la ville de Rouen, propriétaire des lieux. Tout le monde a conscience qu’il faut intégrer cette dimension verte, rive gauche. Ce n’est pas une question purement sottevillaise ou stéphanaise”.

Vous suivez aussi de près le dossier de la gare, qui a perdu sa fonction de triage il y a un an...

“J’ai interpellé le gouvernement à l’Assemblée nationale à ce sujet, le mois dernier. Cette affaire concerne bien plus que Sotteville, même si l’image de notre commune est très liée à ce noeud ferroviaire et industriel. Avec la ligne nouvelle Paris-Normandie, le désenclavement du port du Havre, et dans le cadre du renforcement de l’axe Seine, Rouen sera un point de passage central. Il faudra une multimodalité entre les transports ferroviaires, fluviaux, maritimes et routiers. La gare de triage de Sotteville peut jouer ce rôle. A l’avenir, cette zone sera amenée à être redéveloppée. Mais Réseau ferré de France (RFF) ne sait pas encore comment”.

Que faudrait-il faire ?

“Il faut repréciser la quantité de fuseaux ferroviaires nécessaires dans la perspective de la ligne à grande vitesse. Une autre réflexion s’impose, celle de la nécessité de construire une nouvelle gare rive gauche, aussi bien pour le frêt que pour le transport des voyageurs. Elle serait plutôt située à Saint-Etienne-du-Rouvray. Le futur débat public va nous permettre d’avancer”.

Avec le projet “100 mètres de ville en plus”, vous espérez également étendre la ville dans cette zone ferroviaire...

“Attention, il s’agit de valoriser des friches, des terrains de stockage non utilisés par RFF, et non de nuire à l’activité ferroviaire. Au contraire. L’idée est d’y développer des logements, de l’activité économique et des services.”

