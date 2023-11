Open de tennis de Caen. "Au Palais des sports, on repart de zéro pour reconstruire un événement cohérent"

Arnaud Guimard est le manager général de l'Open de tennis de Caen.

Comment s'opère le déménagement du Zénith au Palais des sports ?

"C'est un déménagement de 300 mètres mais c'est un grand changement. On peut davantage développer l'accueil du grand public, des partenaires mais aussi des joueurs. La mise en scène des matchs sera bien meilleure. L'enjeu est de faire un grand show autour de matchs de haut niveau."

L'infrastructure a-t-elle joué pour attirer de grands joueurs ?

"Le Palais des sports est moderne et adapté pour le sport de très haut niveau. Cela répond à leurs attentes. Un joueur comme Richard Gasquet qui a connu plusieurs fois le Zénith, dès qu'il a appris que ce serait au Palais des sports, il voulait être de la partie. C'est la cerise sur le gâteau."

En coulisses, qu'est-ce qui change pour les organisateurs ?

"C'est intéressant car on déconstruit tout ce qu'on avait avant pour le reconstruire. Ce sont deux configurations différentes. On redéfinit le zonage, les accès, les flux. On passe des dizaines d'heures sur les plans. On repart de zéro pour faire quelque chose de cohérent. On va avoir besoin de 230 bénévoles (chauffeurs, stewards, hôtesses, serveurs), soit une trentaine de plus qu'au Zénith. Ce n'est pas finalisé mais je n'ai pas d'inquiétude sur la réussite de l'événement."

Et en termes de budget ?

"L'idée est d'atteindre les 850 000€ de budget, contre 650 000€ auparavant. On a déjà une vingtaine de partenaires privés supplémentaires avec l'arrivée du Palais des sports. On veut que l'Open de Caen soit une fête. Si on remplit la salle, on sera comblé."