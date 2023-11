Open de Caen. Une pépite du tennis mondial, le n° 1 français… Découvrez le plateau de l'édition 2023

L'Open de Caen entre dans une nouvelle ère. Une nouvelle arène déjà, puisqu'il investira le Palais des sports, nouveau fleuron du sport caennais. Une ère internationale également, puisque pour la première fois de l'histoire du tournoi, un joueur non-européen viendra performer. Ce mardi 7 novembre, le plateau de cette édition 2023 a été dévoilé par les organisateurs.

Des noms connus des amateurs

Le premier nom coché sur la liste est celui d'Alex de Minaur. L'Australien de 24 ans s'impose de plus en plus sur le circuit ATP, au point de frapper aux portes du top 10, étant douzième. Côté français, les deux meilleurs joueurs de la saison seront présents. Ugo Humbert, 22e mondial et deux fois finaliste de ce tournoi, ainsi qu'Adrien Mannarino, 25e, ont souhaité se présenter devant leur public.

Deux autres noms bien connus du public français complètent la liste, puisqu'il s'agit de Richard Gasquet, déjà vainqueur à deux reprises de l'Open de Caen, et d'Arthur Rinderknech, 99e mondial et membre de l'équipe de France.

La championne en titre sur le court

Chez les dames, la championne de l'an passé vient remettre en jeu son titre. L'Italienne Martina Trevisan, 43e au classement WTA et demi-finaliste de Roland Garros en 2022 sera de la partie, tout comme la Croate Donna Vekic, actuellement 23e mondiale. La lauréate des qualifications Margaux Rouvroy complète la liste.

L'Open de Caen se dispute donc au Palais des sports du 10 au 13 décembre prochain. Environ 1 500 places attendent toujours de trouver preneurs.