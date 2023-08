Caen la Mer. Un Palais des sports "grandiose", selon les spectateurs

Quelle soirée pour la première du Palais des sports de Caen la Mer ! Ce mercredi 30 août, le Caen Handball a eu l'honneur d'être le premier à fouler le terrain de ce nouvel écrin, pour son match de Coupe de France face à Dijon. Plus que le résultat - Caen s'est incliné 26-35 face à Dijon -, les premiers spectateurs ont savouré découvrir cette nouvelle enceinte, pleine à craquer pour l'occasion.

Vue, confort, sono

Fanny Saley, fidèle supportrice du Caen Handball, a été l'une des premières à prendre place dans la nouvelle salle. Impossible pour elle de manquer le premier match. "C'est grandiose ! J'espère que les matchs seront à la hauteur de la beauté de ce Palais des sports." Elle apprécie le "côté circulaire" de l'enceinte, ce que n'avait pas l'ancien Palais des sports. Un constat que partagent Louis et Manon Blondel, assis aux premières loges. "La configuration plus circulaire nous plaît. On se rapproche plus d'un stade de foot, comme au Stade Malherbe. Les sièges sont confortables."

C'est parti ! On en prend plein les yeux dans ce nouveau Palais des Sports 🤩 pic.twitter.com/En01f54HF4 — Léa Quinio (@Lea_Quinio) August 30, 2023

À peine installé, Anthony Person profite déjà des à-côtés de ce nouvel outil, comme la buvette. "Génial !, dit-il, sourire aux lèvres. Depuis le temps qu'on attendait un Palais des sports digne de ce nom, c'est à la hauteur de nos attentes." Sa compagne, Amélie Person, savoure avec les enfants. "Waouh ! Il est vraiment magnifique ! C'est grandiose. Je ne m'attendais pas à ça."

Dans l'un des virages, Emilien Boutrigue, 16 ans, est fasciné tout en dévorant son sandwich. "Il est incroyable ! Je suis super bien placé pour voir les ailiers !", savoure ce joueur de handball. Fini les zones d'ombre. Quel que soit l'endroit où est placé le public, la vue sur le terrain est imprenable.

Au-dessus du terrain, des écrans géants affichent le score des matchs.

Un show à l'américaine

DJ, fanfare, kiss cam, jeux de lumière… Les spectateurs retiennent aussi l'ambiance. "Cela ressemble à un show à l'américaine !", souffle Louis. Karine Petit vient de Bayeux. Placée tout en haut, elle a des étoiles dans les yeux. "C'est très grand, on n'a pas l'impression d'être à Caen, on a l'impression d'être à Paris, comme à Bercy, c'est impressionnant !"

Une première réussie qui en appelle d'autres. Place à la semaine d'inauguration, du 5 au 9 septembre. Il reste quelques places disponibles pour la retransmission du match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande, vendredi 8 septembre.