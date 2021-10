Christine, des DJ barbus aux platines

Aeon Seven et Kunst Throw, alias Stéphane Deplanque et Nicolas Lerille, nés respectivement à Rouen et au Havre, incarnent une coopération purement normande sous un nom très vintage : Christine. Ce nom, tiré du film d’horreur de 1983, raconte l’histoire d’amour entre une voiture malveillante et un adolescent, qui va mal se terminer. Eux aussi sont amoureux de leur machine, mais en créant le groupe Christine, ils espèrent un destin plus joyeux.

Un duo électrique

Après s’être associés il y a trois ans, les trentenaires surfent désormais sur la vague électro qui fait tant d’émules ces derniers temps. On les retrouvera aux platines dans le cadre du festival du Printemps de Bourges. “C’est vrai que la pression monte à l’approche du festival, mais on ne passe pas une audition. Notre but est vraiment de faire un beau show”, expliquent les deux DJ. A quelques jours du rendez-vous, le duo répète ses gammes. “Nous nous entraînons deux heures par jour à scratcher. Nous finalisons au maximum nos morceaux, à la seconde près”. Après leur sélection parmi 4 000 candidatures, ils font partie des 29 groupes, toutes musiques confondues, à avoir été choisis pour électriser la foule.

Funk, disco, hip-hop, rock, les influences du groupe Christine sont nombreuses, mêlées a des sons électro et réadaptées “à leur sauce”. Le duo affiche un lien intense avec la piste de danse. Dans un milieu où vivre de sa musique est le but ultime, les deux compères “souhaitent se professionnaliser et se produire le plus possible”.

A la recherche d’un label, Christine se dit “ouvert(e) à toutes propositions”.

Guilhem de Prévoisin

Photo David Morganti