Fécamp. Fête du hareng, l'incontournable de novembre

C'est incontestablement l'un des événements incontournables de l'agenda fécampois. La fête du hareng s'installe sur la presqu'île à la fin du mois, comme tous les ans. Entre traditions et authenticité, cet événement s'emploie à rassembler les défenseurs du patrimoine maritime, les associations de la ville, les marins et les visiteurs. La fête du hareng, c'est toute une ambiance que l'on doit essentiellement aux grilleurs de harengs et de l'odeur que cela dégage. D'ailleurs, si vous ne sentez pas le poisson grillé en rentrant chez vous, c'est que vous n'avez pas profité pleinement de la fête. Ce sont les associations fécampoises qui proposent ce hareng grillé à la vente, sur le quai Sadi-Carnot.

Durant l'événement, différentes animations musicales sont proposées avec les Maxi Swings, La Creuille et la fanfare des marins. Autre moment fort de la fête, l'élection de la reine du hareng 2023. Les messieurs candidats sont invités à se présenter le samedi à 16h dans la Boucane du Grand Quai. La reine sera élue à la ferveur du public et du jury. Le dimanche en fin de matinée, la reine est pesée et part en procession dans les allées de la fête dans une ambiance très musicale et potache.

Durant tout le week-end, un village commercial avec des produits de la mer et du terroir est installé sur le quai Sadi-Carnot. Sur le quai Jean-Recher est installé le village des associations du patrimoine maritime. Sur ce même quai, le village famille accueillera les plus jeunes les après-midi. Vos enfants auront le choix entre le manège Sous-Marins (à propulsion parentale), des ateliers créatifs et de maquillage, des jeux en bois et des instruments à eau géants.

Une tradition sur tout le littoral

La fête du hareng est une tradition sur l'ensemble du littoral seinomarin. La première est organisée samedi 11 et dimanche 12 novembre au Tréport. A Dieppe, la ville associe le hareng à la coquille Saint-Jacques. Avec Fécamp, c'est l'une des plus grosses fêtes du genre du département, samedi 18 et dimanche 19 novembre. Saint-Valery-en-Caux clôture les festivités, avec des animations autour du hareng, le dimanche 26 novembre.

Pratique. Fête du hareng de Fécamp, samedi 25 et dimanche 26 novembre sur la presqu'île.