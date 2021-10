Les experts du pain à la française

Vu de l’étranger, le Français, jusqu’il y a peu, avait un béret vissé sur la tête et une baguette glissée sous le bras. Le pain reste une des spécialités très appréciées de notre pays. Ce savoir-faire continue d’attirer de nombreux stagiaires à l’Institut National de Boulangerie-Pâtisserie (INBP), basé boulevard de l’Europe à Rouen. “Nous organisons des stages de perfectionnement pour les professionnels ainsi que des stages de reconversion en boulangerie, pâtisserie et chocolaterie,” explique Gérard Brochoire, directeur de l’INBP. Les élèves viennent des quatre coins de la France, et même de l’étranger. “Nous accueillons 8 000 stagiaires par an.” Centre de formation, l’INBP est également un pôle d’innovation : des produits sont élaborés dans ses laboratoires.

Il accueille, jusqu’au 29 avril, la finale des Meilleurs Ouvriers de France, classe Boulangerie. Pour que les passionnés du pain continuent de faire vivre cette croustillante tradition.