Le Havre. Vols de cosmétiques en bande organisée chez Bolloré Logistics

Plusieurs employés de la société Bolloré Logistics, qui possède un entrepôt multimodal à Oudalle, près du Havre, seront jugés le lundi 20 novembre pour vols de fret commis en bande organisée.

L'enquête débute le mercredi 21 juin dernier, lorsque la société signale à la gendarmerie deux vols importants de palettes de produits cosmétiques d'une célèbre marque française. De la marchandise destinée à l'exportation.

2,5 millions d'euros de préjudice

Dès les premières investigations, les gendarmes de la section de recherches de Rouen s'orientent vers la piste d'une complicité interne au sein de la société victime. L'étau se resserre autour d'un responsable de la distribution livraison et de trois chauffeurs poids lourds. Une équipe qui serait impliquée dans sept faits de vols dans des conteneurs, entre le 26 octobre 2022 et le 5 septembre 2023. En tout, 161 palettes de cosmétiques sont dérobées, pour un préjudice estimé à 2,5 millions d'euros.

"Les conteneurs étaient ouverts et déplombés, une partie de la marchandise dérobée, puis la porte était refermée avec la pose d'un nouveau plomb, relate la gendarmerie. Le conteneur était ensuite acheminé sur le port du Havre pour partir à l'exportation." Ce n'est qu'à l'arrivée, après plusieurs semaines de mer, que le destinateur signalait le vol.

18 000 euros en liquide saisis

Les enquêteurs, avec le concours des militaires de la compagnie de gendarmerie départementale du Havre, ont procédé à une vague d'interpellations lundi 23 et mardi 24 octobre. Cinq individus, âgés de 34 à 38 ans, habitant l'Eure et la Seine-Maritime, ont été placés en garde à vue. "Ils reconnaissent majoritairement leur participation aux faits", indique la gendarmerie. Cinq véhicules, une moto et 18 000 euros en espèces ont été saisis.

Mercredi 25 octobre, les cinq suspects ont été déférés au parquet du tribunal judiciaire du Havre en vue d'un jugement en comparution immédiate. Ils ont sollicité un délai pour préparer leur défense et ont été placés en détention provisoire, dans l'attente de leur jugement.