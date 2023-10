Caen. Harcèlement scolaire : du théâtre pour sensibiliser les enfants

Parler du harcèlement scolaire aux enfants en passant par le théâtre, voilà le défi que s'est lancé la compagnie caennaise "Foutu quart d'heure". Depuis quatre ans, elle sensibilise le jeune public au harcèlement scolaire "sous toutes ses formes" par le biais de son spectacle intitulé "1.2.3... insulte !".

Après le spectacle, les artistes prévoient un temps d'échange avec les enfants.

Libérer la parole

Le thème est plus que d'actualité. Selon des chiffres publiés par le gouvernement, 12% des enfants scolarisés en primaire sont touchés par le harcèlement scolaire. Sur scène, le duo composé de Maxime Gosselin et Myriam Lotton passent par l'humour pour évoquer un sujet délicat.

Du théâtre pour sensibiliser le jeune public au harcèlement scolaire Impossible de lire le son.

Pendant la création, "on a choisi d'être rigolo au début pour plonger, au fur et à mesure, dans l'horreur d'une situation de harcèlement", explique Maxime. Dans la pièce, pas de sujet tabou. Le suicide est même évoqué. "On parle des différentes formes et phases du harcèlement, des émotions, de l'empathie… Il faut libérer la parole", poursuit Myriam.

Issu d'histoires vraies

Pour être au plus proche de la réalité, le binôme n'a rien inventé. Il est parti d'histoires vraies pour construire le spectacle dans lequel le personnage de Joséphine joue la victime. Agathe joue la témoin. "On a travaillé pendant quatre semaines avec des élèves d'un lycée de Cherbourg. On est parti de témoignages et d'histoires vécues", raconte Maxime l'artiste.

Huit élèves volontaires participent aussi à la pièce, de quoi interpeller et faire rire leurs camarades. Jeudi 12 octobre, ce sont les élèves des écoles de Cheux et de Bretteville-l'Orgueilleuse qui ont profité du spectacle. Environ 70 représentations sont prévues cette année auprès des scolaires.