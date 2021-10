Cinq nouveaux radars aux carrefours

Attention, dès aujourd'hui, jeudi 28 avril, cinq nouveaux radars de franchissement de feux rouges sont en service. Ils sont situés à l'angle de la rue St Gilles et de la route de Lyons, de la rue d'Elbeuf et de la rue Méridienne, de l'avenue Jean Rondeaux et Brisout de Barneville, Boulevard des Belges et de la rue du Contrat Social, de la rue de Bapeaume et de la rue du Havre. Ces "équipements de terrain de franchissement de feux rouges", sont constitués de boucles magnétiques, placées sous la chaussée, avant et après le feu. Tous ceux qui tentent de "griller" un feu se verront ainsi flasher. Prix à payer : quatre points assortis d'une amende de 135 euros.