Bonne table à Caen. Une brasserie conviviale à la carte élaborée

En entrant dans le restaurant, je suis émerveillée par les murs de bouteilles et caisses de vins. Le restaurant Mooky's, dans le centre de Caen, est très convivial, et le personnel est charmant. “On travaille sérieusement, sans se prendre au sérieux”, s'amuse le gérant, Jacques Colleville.

La carte propose cinq plats différents, ce sera un tartare de bœuf pour moi. Mon ami, qui a plus grand appétit, opte pour le menu du jour à 23,90€ : œufs mimosas à la truffe, lasagne bolognaise accompagnée de salade et pavlova. "Ce n'est que du frais, tout est fait maison, précise le responsable. Pour le fromage et la charcuterie, ce sont uniquement des circuits courts."

"Il y a une ambiance familiale"

Les plats arrivent sans tarder, servis par un employé souriant, attentionné et diligent. "Il y a une ambiance familiale, on discute avec les clients et on veut que les gens se sentent comme à la maison !", sourit Jacques Colleville. Mon assiette est joliment dressée. Salade, pommes de terre et steak tartare à préparer selon sa convenance, de quoi se régaler pour 19€. Je ne me suis pas trompée dans mon choix, il est délicieux !

Le steak tartare du Mooky's.

Le restaurant est aussi spécialiste en vin, c'est pourquoi on se laisse tenter, par un martini blanc pour mon ami et un verre de vin blanc italien pour ma part… Excellent d'ailleurs. Après avoir savouré notre plat, nous précisons au serveur que nous sommes un peu pressés et les desserts arrivent en moins de cinq minutes. Mon dôme trois chocolats est exquis, à la hauteur du prix de 9 €.

Le concept initial du Mooky's est de proposer des bons vins, avec charcuterie et fromage. "Vous allez vous régaler, pour un prix raisonnable, et dans une super ambiance !" Pour la petite anecdote, Emmanuel et Brigitte Macron ont jeté leur dévolu sur l'atmosphère chaleureuse de ce restaurant en 2019.

Pratique. Mooky's, 24 rue de la Fontaine à Caen. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 14h et de 18h30 à 22h. Tel. 02 31 47 37 87.