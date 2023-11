Le Havre. Plastic Odyssey : Simon Bernard veut créer un "Wikipédia du recyclage"

"Le monde maritime a toujours fait partie de moi", estime Simon Bernard. Le jeune homme de 32 ans est né au Havre. Mais il n'y reste que quelques mois. Ses parents déménagent alors à Concarneau (Finistère). "Mon père a toujours fait beaucoup de voile, de plongée et de chasse sous-marine. Avec ma mère, il nous a transmis cette passion pour la nature, le plein air et la mer." Dès 6-7 ans, pendant les vacances familiales en Corse, il accompagne son paternel et découvre ainsi les fonds marins de la Méditerranée. "D'année en année, j'ai vu les poissons se rapetisser et se raréfier. C'est un truc qui m'a marqué."

Après un baccalauréat scientifique, Simon Bernard s'oriente vers l'École des Pupilles de l'air de Grenoble. "Je voulais faire un métier hors du commun et devenir pilote sur les porte-avions. Pour garder un lien avec la mer." Mais l'armée n'est pas son truc. En 2011, il entre à l'ENSM à Marseille. Puis, après un an de navigation entre Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et Portsmouth (Angleterre) avec la Brittany Ferries, il termine son cursus au Havre, la cité qui l'a vu naître. "J'étais impatient de découvrir la ville."

"C'était une année très riche. J'ai dû rater la moitié la moitié des cours." Simon Bernard partage son temps entre l'école et des concours d'innovation en lien avec l'environnement. "Quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Je cherchais toujours des moyens d'économiser l'eau ou l'énergie. Sans volonté de sauver la planète, mais parce que c'était pour moi comme des énigmes à résoudre." Il travaille entre autres sur le recyclage des savonnettes usagées dans les hôtels, sur la captation du CO 2 des bateaux par une micro-algue ou la dessalinisation de l'eau de mer.

"Partager les solutions

de recyclage et les répliquer"

Simon Bernard se lance dans l'aventure Plastic Odyssey en 2016, avec son pote de promo Alexandre Dechelotte. Le binôme est rejoint par l'ingénieur Bob Vignaud et lance l'idée séduisante d'un navire propulsé grâce à des déchets plastiques. "Ce projet n'était pas une fin en soi. Il s'agissait de marquer les esprits et collecter des fonds." L'objectif est en fait "le partage de solutions de recyclage pour les répliquer partout dans le monde, comme un Wikipédia du recyclage". En 2019, l'association achète un ancien bateau de recherche de 40m pour en faire son laboratoire flottant. Le 1er octobre 2022, le MV Plastic Odyssey appareille depuis Marseille pour un tour du monde de trois ans.

Pratique. Toutes les infos sur Plastic Odyssey : plasticodyssey.org.