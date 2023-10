Caen. Guerre Israël-Hamas : 200 personnes réunies en soutien aux victimes

Environ 200 personnes se sont réunies devant le Mémorial de Caen, mercredi 11 octobre, à 18h30. Un rassemblement organisé en hommage aux victimes de la guerre entre Israël et le Hamas qui, depuis six jours, a déjà fait des milliers de morts dans les deux camps. Parmi les personnes présentes sur l'esplanade, le maire de Caen, Joël Bruneau. "Je veux dire ma sidération face à ces actes innommables dépourvus de toute humanité. Aucune cause ne justifie qu'on se livre à de tels actes."

Il a également tenu à remercier toutes les personnes venues "pour marquer notre solidarité par la pensée aux côtés des familles durement éprouvées". Une minute de silence a ensuite été respectée, à la demande de l'élu.