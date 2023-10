Le Grand-Quevilly. Désamiantage, nouveaux espaces… Le théâtre Charles Dullin en travaux pendant deux ans

Deux ans et 10 millions d'euros, c'est le temps et le budget nécessaire pour réaliser les travaux du théâtre Charles Dullin, au Grand-Quevilly. Ce projet "était très attendu. Il fait partie du livre des projets de la Ville", indique François Duboc, directeur du cabinet du maire.

Rénovation énergétique et réaménagement des espaces

Voici à quoi ressemblera l'extérieur du théâtre Charles Dullin après travaux. - Ville de Grand-Quevilly

Les équipes du chantier ont du pain sur la planche. Elles désamiantent le bâtiment, repensent l'isolation thermique et l'aménagement des espaces. Dans ce projet, l'acoustique du hall va être modifiée pour accueillir des "petites formes artistiques", explique Marielle Julien, codirectrice du théâtre. En plus, un espace restauration sera mis encore plus en valeur que le précédent. L'objectif : que les spectateurs puissent se restaurer avant, pendant, voire après les spectacles.

Voici l'un des plans du nouveau théâtre Charles Dullin du Grand-Quevilly après travaux. - Ville de Grand-Quevilly

Parmi les changements majeurs du lieu, deux salles de répétition vont être créées au sous-sol "pour permettre à des artistes de venir en résidence". Dans la salle principale, les fauteuils vont être restaurés, l'accès pour les personnes à mobilité réduite sera repensé et, après travaux, la régie s'y installera.

Yann Dacosta et Marielle Julien sont en co-direction au théâtre Charles Dullin au Grand-Quevilly. Ils s'occupent de la programmation hors les murs du théâtre pendant les travaux.

Autre nouveauté, depuis janvier 2023, la salle de spectacle est pilotée en régie municipale car, depuis sa création en 1981, le théâtre était en délégation de service public. Un changement donc pour les équipes artistiques.

En attendant la réouverture de Charles Dullin, des spectacles seront proposés "hors les murs", de janvier à juin.