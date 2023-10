Caen. 80e anniversaire du D-Day : hôtels, airbnb, gîtes… Presque tous complets !

Les professionnels de l'hébergement et les propriétaires de biens à louer à Caen peuvent dormir sereinement. A huit mois des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, les chambres d'hôtels, les appartements en location et les gîtes sont pris d'assaut. Si bien qu'à la date du 6 octobre 2023, tous les hôtels de Caen affichent complets, et parfois depuis plusieurs mois.

Un taux d'occupation inédit

L'hôtel du Zénith en est le parfait exemple. Les premières réservations ont eu lieu il y a deux ans. "Un groupe d'Américains a réservé 48 chambres pour un séjour de cinq nuits, raconte Marie-Irene Liegard, responsable de l'hôtel. Cette période du 6 juin est toujours très prisée, mais je ne m'attendais pas à ce que les gens réservent aussi tôt." L'engouement est phénoménal. "C'est complètement inédit aussi tôt dans l'année", admet Alice Lebas-Hellin, responsable de l'observatoire de Normandie Tourisme. Manon Verrier est propriétaire d'une vingtaine de logements dans l'hypercentre de Caen. Trouver une place pour la période du 1er au 8 juin relève de l'impossible. "Je suis complet depuis la semaine dernière. Ce ne sont que des étrangers, qui viennent en famille", précise l'hôtesse, qui a doublé ses tarifs sur la période du 6 juin. Une nuit pour une famille de quatre personnes coûte 180€.

300€ la nuit

De son côté, Delphine Pichard loue un appartement (trois pièces) à 300€ la nuit contre 65€ en période creuse. Elle s'adapte à la loi de l'offre et la demande. "S'il y a le budget en face, je ne dis pas non. C'est une aubaine, mais cela va compenser l'augmentation de mes charges", assume-t-elle. Elle dit s'être adaptée à une tarification intelligente proposée par la plateforme de réservation. "C'est un raisonnement d'une chef d'entreprise." L'un de ses autres logements, d'une superficie de 25m2, est réservé pour 16 nuits. De quoi lui assurer un revenu confortable.

Pour Manon Verrier, pas question d'être déraisonnable dans les tarifs. "Les familles viennent pour commémorer, on n'est pas là pour faire de la masse." En mars 2023, Charline Bayeux a créé un studio immersif à l'ambiance D-Day, en plein centre-ville. En période creuse, elle loue la chambre 75€ la nuit. Pour juin 2024, elle ne compte pas tripler le prix mais réfléchit surtout à l'offre proposée. "Je veux faire une formule qui comprend la nuit et une visite privée d'un musée", explique la Caennaise, qui n'a pas encore ses créneaux de réservation. Comme quoi, toutes les astuces sont bonnes pour attirer les touristes.