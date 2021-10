Insolite : des Irlandais en ULM atterrisent sur l'A28

Jeudi 28 avril, vers 13h45, au niveau de la commune de Chaumont (Orne), dans le sens Alençon-Rouen, c'est un naufragé de la route pas comme les autres qui a été secouru sur l'autoroute A28, reliant Le Mans à la capitale haut-normande, a-t-on appris de la gendarmerie de l'Orne.

Et pour cause : un ULM Pegasus Quik s'est posé sans encombre sur l'autoroute avant de se stationner sur la bande d'arrêt d'urgence et d'y attendre le dépannage, aussitôt déclenché par le concessionnaire autoroutier et les gendarmes du peloton autoroute de Sées.

Le pilote de l'ULM était un comptable irlandais de 45 ans, originaire de Wexford, ayant décollé quelques heures plus tôt du comté d'Essex avec l'idée de rejoindre Bernay (27). Il était accompagné de son fils.

Les deux irlandais ont été piégés par la brume. Inquiets, ils ont alors décidé de rejoindre la terre ferme, voyant sous leurs pieds un vaste ruban d'asphalte... l'A28 en réalité, heureusement peu fréquentée en milieu de journée. L'affaire aurait pu virer au drame, puisque l'ULM aurait frôlé une ligne haute tension. Un automobiliste, prudent, a facilité l'atterrissage de l'engin en ralentissant.

En fin d'après-midi, le père et son fils ont pu rejoindre leur destination finale, sur l'aérodrome de Bernay... mais sur le plateau du camion de dépannage.

Photo Gendarmerie de l'Orne