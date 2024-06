Gacé. Spectaculaire accident sur l'autoroute A28 : un poids lourd percute un véhicule de service

Un spectaculaire accident s'est produit vendredi 28 juin vers 7h30 sur l'autoroute A28 près de Gacé.

Alors qu'une camionnette du concessionnaire autoroutier ALIS intervenait pour sécuriser un automobiliste en panne sur un refuge à hauteur de la commune de Saint-Evroult-de-Montfort, l'agent de l'autoroute a vu son véhicule se faire percuter par un poids lourd. Fort heureusement, l'agent n'était ni dans le véhicule à ce moment-là, ni à proximité immédiate. Le chauffeur du poids lourd, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital de L'Aigle pour réaliser des examens de contrôle.

Des accidents trop nombreux

"Cet accident s'ajoute aux 58 accidents du personnel autoroutier en intervention impliquant un véhicule tiers, responsable de l'accident, recensés à fin mai 2024 sur les autoroutes concédées françaises. Un agent a été tué dans ces accidents, six ont été blessés", détaille la société ALIS. "Nos agents autoroutiers veillent à la sécurité de tous, la vie de ces femmes et hommes ne doit plus être mise en danger. Cet impératif passe par le respect des règles du code de la route : à l'approche d'une telle zone, tout conducteur a obligation de réduire sa vitesse et de s'écarter au maximum, si possible en changeant de voie, sinon en se décalant sur la gauche de sa voie, créant ainsi un corridor de sécurité."

Un poids lourd a percuté une camionnette du concessionnaire ALIS. - ALIS

Inattention

Ces accidents se produisent souvent sur des sections offrant une bonne visibilité, alors que les dispositifs de signalisation des véhicules d'intervention (gyrophares, flèches lumineuses sur le toit des fourgons…) sont activés et donc bien visibles. Ces types d'accidents sont pour la plupart générés par l'hypovigilance à la suite de somnolence ou d'un simple manque d'attention de la part des conducteurs causée, par exemple, par les distracteurs comme les smartphones.