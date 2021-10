Grêle : hécatombe sur les routes ornaises

Tout d'abord, un accident est survenu vers 14h30 sur l'autoroute A28 dans le sens Alençon/Sées, à hauteur de Forges, sous une averse de pluie et de grêle. 4 véhicules sont entrés en collision. 3 personnes, 2 hommes et 1 femme, ont été blessées. La femme a été grièvement touchée. Les victimes ont été transportées sur les hôpitaux d'Argentan et d'Alençon.

Un autre accident est survenu 2 heures plus tard, dans les virages de la départementale 26, en forêt d'Ecouves, prés de la Croix de Médavy. Une voiture s'est retrouvée sur le toit. Le bilan fait état d'un blessé léger.

C'est alors une impressionnante série d'accidents dus à un véritable tapis de grêle qui survient à nouveau sur l'autoroute A28, près de Sées :

- Vers 19h10 : 3 véhicules accidentés, dont 1 de la gendarmerie d'autoroute, dans le sens Nord/Sud. Bilan : 2 blessés légers, dont 1 gendarme, transportés à l'hôpital d'Alençon.

- 10 mn plus tard, au même endroit, mais dans l'autre sens de circulation, un accident impliquant une voiture fait 1 blessé grave, un homme de 24 ans. Il a été transporté au centre hospitalier d'Alençon.