Près de Dieppe, un chauffeur routier tué par un poids lourd

Alors qu'il circulait sur l'A28 en direction de Rouen, à hauteur de la commune de Blangy-sur-Bresle, le chauffeur d'un poids lourd, de nationalité roumaine, a été contraint de s'arrêter à cause d'une crevaison. Après s'être stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, il a commis une imprudence qu'il s'est avérée fatale : descendre du côté de la voie pour jeter un oeil sur son pneu crevé. Or, un autre poids lourd arrivait sur la file de droite et n'a pas pu l'éviter.

Il a été percuté de plein fouet et est probablement mort sur le coup. En tentant de l'éviter, le deuxième camion s'est déporté sur la gauche, percutant une voiture. Les cinq personnes qui se trouvaient à son bord ont été légèrement blessées et prises en charge par les secours.

Les sapeurs-pompiers ont dépêché 25 hommes sur place. L'autoroute a été fermée jusqu'à 12h30, entraînant de forts ralentissements et des bouchons.