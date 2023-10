Immobilier. L'immeuble de Saint-Lô Agglo à vendre aux enchères

Le bâtiment de Saint-Lô Agglo, situé rue Alexis de Tocqueville, est à vendre aux enchères. L'annonce est en ligne sur le site d'Agora store, spécialisé dans la vente aux enchères des immeubles de bureaux d'entreprises et de collectivités. La vente aura lieu du 13 au 16 novembre. Pour se porter candidat, il faut obligatoirement le visiter. Les potentiels acquéreurs pourront le faire les vendredi 13 et mercredi 25 octobre. Le prix initial est de 975 000 €.

Le tour du propriétaire

Pour cette somme, l'acquéreur deviendra propriétaire de l'immeuble de bureaux grand de 1 494 m2. Il a été construit en 2005. Au sous-sol se trouvent une cafétéria, un garage et des locaux d'archives. Au rez-de-chaussée, il y a le hall d'accueil, la salle du conseil, des bureaux et des sanitaires. Le premier étage est réservé aux bureaux. Le bâtiment est classé en D pour le diagnostic de performance énergétique et en A pour l'indice d'émission de gaz à effet de serre.

L'immeuble est composé de bureaux, mais aussi d'une cafétéria. - Agora store

Le terrain de 10 308 mètres carrés est aussi compris dans la vente. Le parking comprend 74 places, dont quatre pour personnes à mobilité réduite.

Et d'une salle du conseil. - Agora Store

L'immeuble sera libéré par Saint-Lô Agglo en fin d'année 2023, pour rejoindre la Tour Groupama.