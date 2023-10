[Photos] Près de Caen. Barbe Verdi, Garibaldi, Impériale… un concours au poil !

Samedi 30 septembre avait lieu la deuxième édition du championnat international normand de barbes et moustaches à Fontaine-Étoupefour, près de Caen. Organisé par l'association le Viking Normandie Barbe Club, cet événement a réuni 33 participants venus des quatre coins du monde : Belgique, Norvège, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne… tous étaient venus concourir dans leur catégorie.

"C'est lors d'un reportage diffusé sur M6 en 2012 que ma passion pour les concours de barbes et de moustaches a débuté, explique Guillaume Renouf, le président de l'association organisatrice. C'est comme cela que l'idée d'organiser un double championnat français et normand a germé dans ma tête. J'ai donc créé l'association, qui compte aujourd'hui une dizaine d'adhérents." La remise des prix a eu lieu en soirée et a récompensé les 15 catégories en lice. Verdi, Garibaldi, moustache impériale, à la Dali, il y en avait pour tous les goûts.

30 minutes pour entretenir sa barbe chaque matin

Patrick Hérault participe pour la première fois au championnat. "Fan de Dali, c'était une évidence pour moi de porter ce style de moustache. Je passe environ 15 secondes chaque matin à la lisser à la cire", précise-t-il.

Moustache à la Dali pour Patrick Hérault, l'un des participants. - Nathalie Hamon

Quant à Laurent Briard, barbier de métier, il est "tombé dedans" il y a quatre ans. "J'ai déjà participé à des compétitions de barbier, mais c'est une première pour moi ce concours d'élégance de barbe. Je passe 20 minutes chaque matin dans la salle de bains. Je fais un coiffage brushing", dit-il, séduit par le concours.

Coiffage brushing pour Laurent Briard. - Nathalie Hamon

C'est aussi une première participation pour Lucien Nigsand, venu spécialement de Nevers, dans la Nièvre. "Moi, je concours dans la catégorie moustache impériale, et c'est 30 minutes d'entretien dans la salle de bains chaque matin avec mon fer à friser", indique Lucien.

Les femmes aussi ont leur barbe

Les femmes ne sont pas en reste. Elles étaient trois à rivaliser d'originalité pour concourir dans la catégorie barbe. Brigitte Renouf au look bucheron participait pour la première fois. Elle a confectionné elle-même sa barbe, elle qui dit ne pas être manuelle. Pour Blandine Garsault, originaire du Cher, et Wendy Pirson, venue de Belgique, c'était la deuxième participation.

De gauche à droite, Blandine Garsault la bikeuse, Brigitte Renouf la bucheronne et Wendy Pirson Old Donald-Mac Donald. - Nathalie Hamon

Blandine avait choisi le look biker et sa barbe faite à partir de lanières de cuir. Quant à Wendy, elle a confectionné sa barbe à partir de la laine de son mouton. "Je me suis creusé la tête pour savoir comment faire une barbe qui soit la plus réaliste possible. En tondant l'un de mes moutons, je me suis dit que j'allais garder la laine et, en la collant, j'ai vu que le résultat était plutôt réussi" explique Wendy.