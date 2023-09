Infanticide dans l'Eure. Décès de Lisa, 3 ans, battue à mort : "Le récit de ces scènes de violence est difficilement soutenable"

Elle s'appelait Lisa. La petite de trois ans a vécu un véritable calvaire pendant de longs mois à Conches-en-Ouche, dans l'Eure. Dans une conférence de presse retransmise sur BFMTV mardi 26 septembre, le procureur d'Évreux, Rémi Coutin, est revenu sur cette nuit dramatique du samedi 23 au dimanche 24 septembre, au cours de laquelle la fillette a été battue à mort.

Des violences répétées pendant plusieurs mois

Que s'est-il passé, le soir du samedi 23 septembre ? Selon les propos de la mère, rapportés par le magistrat, ce serait "une scène de violence encore plus exacerbée que d'habitude de la part de son compagnon qui a débouché sur une perte de connaissance puis sur le décès de Lisa."

Après avoir examiné la petite fille le dimanche 24 septembre dans la nuit, un médecin du CHU de Rouen établit un certificat dans lequel il écrit notamment que l'enfant présente "des hématomes d'âges différents, affectant l'ensemble du corps. Le visage, la partie haute du thorax, les quatre membres, le dos et le pubis."

La mère de Lisa, âgée de 27 ans et sans emploi, a "tenté dans un premier temps de faire croire que le décès de sa fille est la conséquence d'une crise de colère que Lisa a faite ce soir-là, et que de façon habituelle sa fille chutait et se blessait régulièrement de son propre fait. Elle reconnaît qu'elle et son compagnon, avec qui elle vit depuis environ un an exerçaient régulièrement des violences sur la petite pour la punir lorsqu'elle n'était pas sage. Elle explique que les violences qu'elle exerçait pour sa part prenaient la forme de gifles tandis que celles exercées par son compagnon consistaient en des gifles, des bousculades de façon à faire tomber la fillette, des étranglements jusqu'à ce que la petite convulse", rapporte le procureur.

La petite avait déjà perdu connaissance sous les coups de son beau-père

Le compagnon de la mère, âgé de 29 ans et sans profession non plus a également tenté de faire croire que Lisa "tombait et se cognait régulièrement toute seule", a expliqué Rémi Coutin, avant de reconnaître "avoir exercé de façon régulière et de plus en plus prononcée au cours des derniers mois des violences sur Lisa sur le coup de la colère. Le récit qu'il a fait de ces scènes de violence est difficilement soutenable et je n'en dirai pas plus", a-t-il indiqué, en ajoutant que la fillette avait déjà perdu connaissance du fait de ces violences. "Le beau-père a confirmé que les violences survenues dans la nuit de samedi au dimanche et qui ont conduit au décès de la petite fille ont été exercées par lui et par sa compagne", a-t-il également indiqué.

Le grand frère de Lisa, âgé de six ans et qui aurait lui aussi subi des violences de la part du couple a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.