Infanticide dans l'Eure. Petite fille battue à mort : une amie des parents avait tenté d'alerter

Une petite fille de trois ans est décédée dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 septembre, à Conches-en-Ouche. Elle présentait de multiples hématomes sur le corps, lorsque les secours l'ont examinée. Ce sont ses parents qui ont appelé le SAMU alors qu'elle était en arrêt cardio-respiratoire. Elle est décédée après son arrivée au CHU de Rouen.

"Elle a voulu appeler le 119 pour signaler la situation"

Alors que sa mère et son beau-père ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour meurtre sur mineur, le procureur de la République d'Evreux Rémi Coutin a pointé un "autre élément potentiellement problématique" : "Une amie du couple avait vu l'enfant quelques jours auparavant, elle s'en est inquiétée. Elle a voulu appeler le 119 pour signaler la situation. On lui a demandé de rappeler car tous les opérateurs étaient occupés. Elle n'a pas eu le temps de le faire après."

Le grand frère de la victime, âgé de six ans, était présent le soir des faits et a également subi des violences. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance.

Les deux mis en cause sont sans-emploi. La mère, âgée de 27 ans, a été condamnée en 2020 à une amende pour consommation de stupéfiants. Le beau-père, âgé de 29 ans, a été condamné à cinq reprises entre 2015 et 2019 pour des infractions routières, ainsi que pour rébellion et dégradation grave.

"On est dans un drame de l'isolement, du mal-logement, de l'addiction. Ils vivaient dans le dénuement le plus total", a déclaré Jérôme Pasco, maire de cette commune normande de 5 000 habitants.

Avec AFP