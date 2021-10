Une semaine tout “Zazimuts”

Les associations étudiantes et les étudiants eux-mêmes, préparent, du 9 au 14 mai, une semaine d’animations culturelles et citoyennes. Cette année, Les Zazimuts ont lieu au printemps et non en fin d’année. De nouvelles dates pour un tout nouveau format.

Cette nouvelle version est conçue uniquement par des associations étudiantes et soutenue par la ville de Rouen, pour la mise en place de spectacles. Au programme, plusieurs concerts comme Orchester à la Maison de l’Université, lundi 9 mai à 20h, ou le Summer Music Show, place Saint-Marc jeudi 12 mai à 19h. A suivre également, une journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage qui se tiendra sur le parvis Pasteur devant la faculté de Droit toute la journée du mardi 10 mai. Les Zazimuts donneront l’occasion à un large public de découvrir durant une semaine l’univers artistique proposé par les étudiants Haut-Normands et leurs associations.(Photo : Barbara Cabot)



Pratique. Les Zazimuts de Printemps, du 9 au 14 mai, Rouen et Mont St-Aignan. Tous les événements sont gratuits sauf le ciné-concert à l’Omnia et le festival Rockamembert. Infos : 02 35 07 80 27, www.rouen.fr.