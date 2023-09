Commerce. La boutique de jeux de société L'Antre des Gobelins débarque à Saint-Lô

Les joueurs de jeux de société de Saint-Lô retrouvent une boutique spécialisée, après la fermeture, en juin dernier, de La Boutique du jeu. L'Antre des Gobelins a ouvert dans la commune vendredi 1er septembre.

Tristan Gitzhoffer est à la tête de ce nouveau magasin. Il s'agit d'un déménagement pour lui, dont la boutique était avant à Coutances. Il se rapproche ainsi de ses clients, qui venaient pour beaucoup de la ville préfecture.

Tristan Gitzhoffer se rapproche de sa clientèle

Le magasin dispose d'une salle de douze places dans l'arrière-boutique pour tester les jeux, mais aussi pour permettre aux passionnés de se retrouver et jouer.

Il existe une véritable communauté de joueurs dans la Manche, selon le patron de la boutique. Il y a aussi des créateurs, comme Vincent Posé et son jeu Mercato Football Club. Rossignol Edition est aussi un gros éditeur de jeu, installé à Caen. "On a cette chance-là, d'être une région avec beaucoup de gens qui ont des idées pour créer des jeux", appuie Tristan Gitzhoffer.

Le plus d'un ludicaire

Si les jeux vont être un peu plus chers qu'en grande surface, les vendeurs de jeux, les ludicaires, ont d'autres avantages. "On a pour nous cette force de conseil", assure Tristan Gitzhoffer. Il poursuit : "On connaît 95 % de nos jeux, donc on cible plus facilement ce qui fera plaisir pour les gens." Il a presque tout testé. "95 % des jeux ont été testés et les 5 % qui restent, c'est simplement un manque de temps", sourit-il.