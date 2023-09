Cinéma. Le Gaumont du Grand-Quevilly devient Pathé et se réinvente

"Le cinéma est en perpétuelle évolution", explique d'emblée Arnaud Delalondre, le directeur du Gaumont du Grand-Quevilly. Face aux difficultés du secteur et à la concurrence des plateformes, il faut sans cesse se réinventer pour continuer d'attirer les spectateurs. On parle désormais d'expérience. "L'objectif est de pouvoir donner toujours de la nouveauté et une sensation au spectateur", indique Arnaud Delalondre. Pour les multiplex, comme le Gaumont du Grand-Quevilly, cela passe évidemment par les salles technos, qui proposent du 4DX ou de l'Imax. Mais il s'agit aussi désormais d'offrir un lieu plus convivial, qui invite à passer du temps dans le cinéma, au-delà de la simple projection.

Une large offre de restauration

C'est le sens des travaux qui doivent débuter à la fin du mois du septembre. Lors d'une première phase, l'intégralité du hall d'entrée et des ailes du cinéma doivent être refaites pour correspondre aux usages du moment. "Environ 90 % de nos clients prennent leur billet sur Internet ou sur les bornes", expliquent Arnaud Delalondre. Les caisses vont donc être réduites et l'intégralité du hall sera ouverte, y compris aux personnes sans ticket. L'idée est de largement développer l'offre de restauration pour faire de ce hall un lieu de passage et de convivialité, avec une offre de glaces élargie mais aussi plus de salé avec des hot-dogs, des pizzas, des corn-dogs. De quoi faire son repas complet sur place avant ou après la séance. "Le cinéma doit être un lieu de vie, où les gens se rencontrent, débattent, échangent autour d'un film. On partage des émotions, on rit, on pleure…"

Toute la restauration sera gérée par les équipes du cinéma qui se forment en ce moment. Le nouveau hall permettra aussi d'accueillir plus d'événementiel, pour attirer vers les salles. L'enseigne passe de Gaumont à Pathé, ce qui ne change rien puisqu'il s'agit déjà de la même maison. La marguerite va juste disparaître au profit des couleurs de Pathé, le jaune, le gris. "Ça va aussi permettre une homogénéité entre nos deux sites", indique Arnaud Delalondre, qui dirige aussi le Pathé des Docks 76.

L'objectif est de terminer cette première phase de travaux d'ici Noël, s'il n'y a pas de contretemps. La deuxième phase pourra ensuite débuter avec "des surprises à venir", sourit le directeur, qui ne veut pas en dire plus pour l'instant, les projets n'étant pas encore complètement validés par la direction parisienne. Mais d'autres formes de divertissement, au-delà du cinéma, pourraient bien faire leur apparition pour compléter l'offre.